Badelj: "Tutti i giocatori che stanno al fianco di Modric migliorano tanto, lo seguono"

Il Derby di Milano tra Inter e Milan interessa proprio a tutti. Specialmente quest'anno con le due squadre che sono così vicine in classifica e che sulla carta sembrano in grado di poter offrire un grande spettacolo, come nelle migliori serate del passato (anche non troppo lontano). Per questo oggi Tuttosport ha intervistato Milan Badelj, centrocampista croato ex Serie A, che si è concentrato principalmente sui suoi connazionali protagonisti Luka Modric e Sucic, oggi avversari. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Milan Badelj su Luka Modric e su cosa significa per il Milan: "A 40 è determinante: ora per lui è molto più facile trascinare, proprio per tutto questo che ha vinto, per la sua età, per la persona che è. Quando hai 30 anni è diverso, non sei così tanto trascinatore, sei un giocatore che fa la differenza, ma non sei ancora trascinatore, anche se trasmetti la tua energia. Adesso invece Modric è proprio quello e tutti gli altri calciatori che stanno al suo fianco migliorano tanto, prendono esempio, lo seguono"