Il pronostico di Materazzi è in favore dell'Inter: "Un 3-1 in rimonta"

vedi letture

Il Derby è qui e come sempre ex giocatori che sono stati protagonisti in passato prendono la parola per dare la propria opinione sulla sfida di questa sera tra Inter e Milan. Lo ha fatto anche l'ex difensore interista Marco Materazzi che questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha offerto la sua lettura della partita di questa sera che, va ricordato, si giocherà a San Siro alle ore 20.45, formalmente in casa dell'Inter, ed è valida per la dodicesima giornata. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il pronostico e il ricordo di Materazzi per il Derby di oggi: "Un 3-1 in rimonta, con gol di Barella e Dimarco. Non mancherebbe niente: colpi di scena, azione e lieto fine. Cos'è il Derby? Da giocatore avrei risposto thriller, oggi dico un film romantico. La percezione cambia, l'adrenalina lascia il posto alla nostalgia. Mi manca La passeggiata in divisa sul campo di San Siro. lo che osservo ogni angolo dello stadio con le mani in tasca, poi vado sotto la curva del Milan e mi metto a braccia conserte mentre i tifosi avversari me ne dicono di tutti i colori. Si, del derby mi mancano anche loro".