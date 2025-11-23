Savicevic: "Ha ragione Allegri, per parlare di traguardi bisogna aspettare primavera"

Cresce l'adrenalina per il Derby di Milano che questa sera alle ore 20.45 si giocherà a San Siro tra Inter e Milan: il primo di questa stagione e valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Una partita che mette in palio tanto, specialmente per il morale come sempre accade in gare di questo tipo, ma anche per la classifica che è ancora molto cortissima e con soli due punti a dividere le due formazioni. A parlare della sfida, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, un grande ex rossonero come Dejan Savicevic. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Savicevic su dove vedrà la gara e sull'importanza della gara: "Dove guarderò questo Derby tra Inter e Milan? In tv, a casa, a Podgorica. Tranquillo, sereno. Sono curioso di vedere Modric e Sucic. Uno è sempre il top, un Pallone d'oro. L'altro è interessante, ha visione, testa, e bel colpo. Lo spettacolo non dovrebbe mancare. Ma ha ragione Allegri, per parlare di traguardi bisogna aspettare la primavera. E anche gli impegni e i risultati delle coppe".