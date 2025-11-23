Badelj: "Di Modric mi ha sempre stupito la voglia di vincere: mostra cose impressionanti"

Il Derby di Milano tra Inter e Milan interessa proprio a tutti. Specialmente quest'anno con le due squadre che sono così vicine in classifica e che sulla carta sembrano in grado di poter offrire un grande spettacolo, come nelle migliori serate del passato (anche non troppo lontano). Per questo oggi Tuttosport ha intervistato Milan Badelj, centrocampista croato ex Serie A, che si è concentrato principalmente sui suoi connazionali protagonisti Luka Modric e Sucic, oggi avversari. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Milan Badelj su Luka Modric: "Luka anno dopo anno straconvince e mostra ancora cose impressionanti. Pochi hanno e avevano quello che ha lui, in passato parliamo di Xavi e Iniesta, giocatori che hanno il calcio dentro di loro, il senso del gioco, l'intelligenza situazionale. E quindi mi sto godendo ancora di più adesso Modric perché prima o poi dovrà smettere. A me ha sempre stupito la sua voglia di vincere. Fai mille allenamenti all'anno, mille partite ed è comunque molto difficile avere sempre la stessa determinazione, grinta, la gioia massima per la vittoria. Non è semplice essere sempre pronti a tutto per vincere. Modric è quello, lo ricordo nelle sedute della nazionale: se lui perdeva, ma anche a calcio tennis, gli uscivano le vene. È un qualcosa che ha dentro. Io sotto questo punto di vista non ho mai visto uno come Luka. Pensi alla sua esultanza dopo la partita contro Napoli. Non c'entra il gol, l'assist, un contrasto vinto, non c'entra niente, c'entra l'emozione della vittoria. Lui è davvero sempre pronto a dare tutto, quindi alla fine vince. E trasmette il tutto ai compagni"