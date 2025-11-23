Allegri si affida a Bartesaghi sulla fascia sinistra: in vantaggio su Estupinan

Un attestato di fiducia non da poco: Davide Bartesaghi, classe 2005 del Milan, è pronto a fare il suo esordio da titolare nel Derby contro l'Inter questa sera. Nelle scorse settimane il 19enne milanista, cresciuto nel settore giovanile del Vismara, ha sfruttato a suo vantaggio l'assenza per infortunio di Estupinan sfornando prestazioni solide e che hanno raccolto pareri positivi tra i tifosi ma soprattutto da Massimiliano Allegri. Per questo oggi il tecnico livornese si fida a mandare il suo giovane in campo dall'inizio, facendo partire l'ex Brighton dalla panchina.

Una scelta, quella di Allegri, che non guarda in faccia neanche i 180 minuti giocati da Bartesaghi stesso con l'Italia U21 in questa pausa che, anzi, potrebbero consegnare un giocatore ancora più in palla. Per il resto la formazione di Max non cambia ed è quella tipo, con il recupero di Rabiot e Tomori dal primo minuto. Di seguito la probabile formazione rossonera:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri