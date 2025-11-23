Serie A, oggi altre quattro gare della 12a giornata: il programma

Serie A, oggi altre quattro gare della 12a giornata: il programma
Oggi alle 07:36News
di Lorenzo De Angelis

Continua oggi la 12esima giornata di Serie A Enilive con ben 4 partite in programma: in campo la Roma capolista a Cremona, contro la Cremonese, la Lazio contro il Lecce ma soprattutto il derby di Milano tra Inter e Milan. 

SERIE A, LE GARE DEL SABATO

Cagliari-Genoa 3-3
Udinese-Bologna 0-3
Fiorentina-Juventus 1-1
Napoli-Atalanta 3-1

SERIE A, LE GARE DELLA DOMENICA

Verona-Parma 12.30
Cremonese-Roma 15.00
Lazio-Lecce 18.00
Inter-Milan 20.45

SERIE A, LE GARE DEL LUNEDÌ

Torino-Como 18.30
Sassuolo-Pisa 20.45