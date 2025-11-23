Serie A: la classifica aggiornata dopo gli anticipi del sabato

Serie A: la classifica aggiornata dopo gli anticipi del sabatoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Lorenzo De Angelis

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo gli anticipi del sabato di questa 12esima giornata, che ha visto Napoli e Bologna vincere le rispettive partite, mentre Genoa e Cagliari pareggiare in un pirotecnico 3 a 3. 

Napoli 25*
Inter 24
Roma 24
Bologna 24*
Milan 22
Juventus 20*
Como 18
Sassuolo 16
Lazio 15
Udinese 15*
Cremonese 14
Torino 14
Atalanta 13*
Cagliari 11*
Lecce 10
Pisa 9
Parma 8
Genoa 8*
Verona 6
Fiorentina 6*

* una partita in più 