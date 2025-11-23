Oggi il ventunesimo derby della Madonnina per Leao. Lo score di Rafa contro l'Inter
MilanNews.it
Quello di domenica sarà il ventunesimo derby della Madonnina di Rafael Leao: dei 20 derby giocati ne ha vinti sei, pareggiati quattro e persi dieci.
LO SCORE DI LEAO CONTRO L'INTER
Assist a Ibra nel derby vinto 1-2, Serie A 19/20
Doppietta e assist a Giroud nel derby vinto 3-2, Serie A 22/23
Gol nel derby perso 5-1, Serie A 23/24
Assist ad Abraham nella finale di Supercoppa Italia vinta 3-2, stagione 24/25
Assist a Reijnders nella Semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta 3-0, stagione 24/25
TOTALE
3 gol e 4 assist
Pubblicità
News
Le più lette
1 Ambrosini rivela: “Rissa Ibra-Onyewu molto brutta. Ibra sbagliò lo stop apposta per fargli entrata killer”
News
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Passerini: "Per il Milan fondamentale non perdere. Leao-Pulisic? Sono curioso"
Luca SerafiniVietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...
Franco OrdineIl peso trascurato di Rabiot e Pulisic. Derby: le agenzie schierate contro Max. Serve un difensore, non un attaccante
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com