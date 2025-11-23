Oggi torna in campo Milan Futuro, poi mercoledì il recupero del 12° turno

Anche il Milan Futuro nella giornata di oggi scenderà in campo e lo farà qualche ora prima rispetto alla formazione di Massimiliano Allegri che sarà impegnata alle 20.45 a San Siro nel derby contro l'Inter. La seconda squadra rossonera di mister Massimo Oddo, invece, ritornerà a giocare dopo la sosta con le Nazionali e lo farà in casa del Villa Valle, squadra che al momento ha gli stessi punti dei rossoneri anche se ha giocato una gara in più. Calcio di inizio alle ore 14.30 e gara visibile su canale YouTube e pagina Facebook della squadra di casa.

Sarà una settimana densa di impegni per l'under 23 rossonera che, infrasettimanalmente, recupererà il 12° turno di campionato perso per via della sosta. I rossoneri ospiteranno il Real Calepina alle ore 14.30 del mercoledì 26 novembre. Di seguito la classifica attuale del girone B di Serie D:

Chievo Verona 26 punti

Calcio Brusaporto 26

Folgore Caratese 24

Casatese Merate 21

Castellanzese 17

Milan Futuro 17*

Villa Valle 17

Caldiero Terme 16

AC Leon 15

Oltrepò FBC 15

Breno 14

Virtus CiseranoBergamo 14

Real Calepina 13*

Scanzorosciate 12

Vogherese 11

Varesina 10

Pavia 10

Nuova Sondrio 4

* una partita in meno