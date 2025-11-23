Savicevic: "Derby partita diversa da tutte. Squadre attrezzate, bravi allenatori"

Cresce l'adrenalina per il Derby di Milano che questa sera alle ore 20.45 si giocherà a San Siro tra Inter e Milan: il primo di questa stagione e valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Una partita che mette in palio tanto, specialmente per il morale come sempre accade in gare di questo tipo, ma anche per la classifica che è ancora molto cortissima e con soli due punti a dividere le due formazioni. A parlare della sfida, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, un grande ex rossonero come Dejan Savicevic. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Dejan Savicevic per il Derby di questa sera tra Inter e Milan: "Parla la classifica: l'Inter è prima, il Milan è Iì. Squadre attrezzate, bravi allenatori. Grande sfida, grande interesse come ai miei tempi, come sempre. Questa è una partita veramente particolare, diversa da tutte. La respiri, la prepari con altre tensioni. Credo che il clima non sia cambiato, In campo può succedere di tutto. L'Inter è forte, segna con facilità. Ma non si può parlare di favoriti".