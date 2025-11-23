Materazzi: "Inter sa di essere più forte del Milan. Non è poco"

Il Derby è qui e come sempre ex giocatori che sono stati protagonisti in passato prendono la parola per dare la propria opinione sulla sfida di questa sera tra Inter e Milan. Lo ha fatto anche l'ex difensore interista Marco Materazzi che questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha offerto la sua lettura della partita di questa sera che, va ricordato, si giocherà a San Siro alle ore 20.45, formalmente in casa dell'Inter, ed è valida per la dodicesima giornata. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Così Materazzi sulla forza dell'Inter: "L'arte della capolista, che sa di essere più forte del Milan. E non è poco, anzi: il Milan sta bene, ha grandi individualità, un grande centrocampo e un allenatore che sa dove mettere le mani. Allegri magari non offre spettacolo, ma sa sempre quello che fa. Inter favorita? In partite così il campo può sempre dire altro. Prendete l'anno scorso: non ne abbiamo vinto uno. E il 2-3 di Supercoppa è la foto dell'ultima stagione: abbiamo perso trofei che erano già in tasca, penso anche allo scudetto ovviamente".