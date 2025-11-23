Savicevic sulla coppia rossonera: "Leao punta l'uomo, non è poco. Pulisic è mancato"

Cresce l'adrenalina per il Derby di Milano che questa sera alle ore 20.45 si giocherà a San Siro tra Inter e Milan: il primo di questa stagione e valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Una partita che mette in palio tanto, specialmente per il morale come sempre accade in gare di questo tipo, ma anche per la classifica che è ancora molto cortissima e con soli due punti a dividere le due formazioni. A parlare della sfida, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, un grande ex rossonero come Dejan Savicevic. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Savicevic sullo stato di forma del Milan che arriva dal pareggio di Parma: "Vista la partita di Parma? Sì, purtroppo. Doveva tirare di più in porta. Ma succede. L'Inter ha attaccanti molto bravi: Lautaro, Thuram, adesso Bonny e poi quel ragazzo, Esposito. Una sorpresa: ho visto il suo gol alla Norvegia, veloce, secco, si è girato in un attimo e ha colpito. Il Milan non ha Gimenez: è un centravanti intelligente che lavora per la squadra. Deve solo sbloccarsi, lo farà. Leao è bravissimo nell'uno contro uno, punta l'uomo e non è poco. C'è poi da dire che è mancato Pulisic, uno che ha fiuto e di solito non sbaglia. Poicapita l'errore, ma vale per tutti. lo penso che sarà un gran bel derby".