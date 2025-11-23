Chi temere del Milan? Materazzi: "Pulisic e Modric, campione vero. Loro stiano attenti a Chala"

Il Derby è qui e come sempre ex giocatori che sono stati protagonisti in passato prendono la parola per dare la propria opinione sulla sfida di questa sera tra Inter e Milan. Lo ha fatto anche l'ex difensore interista Marco Materazzi che questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha offerto la sua lettura della partita di questa sera che, va ricordato, si giocherà a San Siro alle ore 20.45, formalmente in casa dell'Inter, ed è valida per la dodicesima giornata. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Materazzi su cosa temere maggiormente del Milan in questa partita: "Pulisic. Movimenti, Imprevedibilità, freddezza: una bella grana. E Modric, un campione vero. Con lui il Milan ha messo nel motore una qualità che non tutte le squadre possono vantare. Mi aspettavo che avrebbe giocato così tanto anche a 40 anni, lo dice la sua storia: pochissimi infortuni. Loro invece stiano attenti a Calhanoglu, non solo perché è la sua partita, ma perché il nuovo modo di giocare dell'Inter lo esalta: più verticalità, più libertà per il tiro da fuori..».