Materazzi: "Akanji il Modric dell'Inter? Assolutamente. Milan senza 9 può creare problemi ad Acerbi"

Il Derby è qui e come sempre ex giocatori che sono stati protagonisti in passato prendono la parola per dare la propria opinione sulla sfida di questa sera tra Inter e Milan. Lo ha fatto anche l'ex difensore interista Marco Materazzi che questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha offerto la sua lettura della partita di questa sera che, va ricordato, si giocherà a San Siro alle ore 20.45, formalmente in casa dell'Inter, ed è valida per la dodicesima giornata. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Materazzi sulla difesa interista: "Akanji il Modric dell'Inter? Assolutamente. Non pensavo fosse così forte. L'ho visto dal vivo contro la Lazio e mi sono reso conto che l'Inter ha fatto centro. Mentalità vincente, personalità, esperienza: ha tutto. Acerbi ha sulle spalle tanti derby, ci sta. Anche se il Milan senza 9 veri può creargli problemi. Su Bisseck ho sempre pensato che fosse più un centrale, per caratteristiche fisiche e tecniche: serviva coraggio da parte dell'allenatore e Chivu lo ha avuto. Adesso il centrale del futuro l'Inter ce l'ha in casa".