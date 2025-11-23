Derby sotto i riflettori: anche Gattuso e Buffon stasera a San Siro

Il Derby di Milano tra Inter e Milan, si sa bene, attira sguardi di tutto il mondo. Una vera e propria serata di gala in uno dei palcoscenici più iconici del calcio mondiale: San Siro, la Scala del Calcio. Tra i tanti tifosi che ci saranno questa sera allo stadio - recentemente acquistato dai due club milanesi - ci saranno anche Gennaro Ivan Gattuso e Gianluigi Buffon: CT e Capodelegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Il commissario tecnico di gare così ne ha vissute tantissime da calciatore ma anche da allenatore, oggi però sarà con un ruolo istituzionale.