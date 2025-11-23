Materazzi su Chivu: "Anche da calciatore era uguale: esempio di equilibrio"

Il Derby è qui e come sempre ex giocatori che sono stati protagonisti in passato prendono la parola per dare la propria opinione sulla sfida di questa sera tra Inter e Milan. Lo ha fatto anche l'ex difensore interista Marco Materazzi che questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha offerto la sua lettura della partita di questa sera che, va ricordato, si giocherà a San Siro alle ore 20.45, formalmente in casa dell'Inter, ed è valida per la dodicesima giornata. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Materazzi su Cristian Chivu, suo ex compagno in nerazzurro: "Primo derby giocato con Chivu? Dicembre 2007, sotto Natale. Loro sono appena tornati dal Mondiale per club in Giappone, da campioni. Prima dell'inizio li omaggiamo conil pasillo de honor. E li facciamo passare pure in vantaggio. Alla fine vinciamo noi, 2-1. Vede? Un thriller a regola d'arte. Com'era da calciatore? Uguale: un esempio di equilibrio. Quello nervoso ero lo, dalla settimana prima iniziavo a non capire più nulla, diventavo intrattabile. In campo però la tensione diventava lucidità: un derby lo vinci curando tutti i dettagli, guai ad abbassare la guardia".