La Curva Sud dopo il caso striscioni: "Stanchi di essere sempre in balia di qualche personaggio"
La Curva Sud, con un comunicato diramato stamattina, ha reso nota la decisione sul tifo nel Derby di questa sera contro l'Inter alla luce dei recenti sviluppi sulla questione striscioni, bandiere e stendardi.
Di seguito un estratto della nota del tifo organizzato rossonero: "Siamo stanchi di vivere le nostre vite sotto scacco, di essere sempre in balia di qualche personaggio e della luna con cui si alza la mattina e non abbiamo di certo intenzione di passare la nostra esistenza a trovare soluzioni per chi, ormai è chiaro a tutti, con la scusa del “ripulisti” vuole azzerare il nostro movimento fatto di aggregazione e passione. Con la speranza di non assistere più ad ulteriori invenzioni per raggiungere tale scopo".
