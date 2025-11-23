Inter e Milan omaggeranno Ornella Vanoni prima del Derby

La settimana del Derby di Milano è stata segnata dal lutto per un'icona della città di Milano: la scomparsa di Ornella Vanoni, tifosa dichiarata del Milan, ha colpito tutti quanti, anche l'Inter che le ha dedicato un messaggio e nelle cui fila gioca Bonny, calciatore che aveva confidato negli ultimi tempi un'ammirazione per la cantante che ci ha lasciati a 91 anni.

Il Derby della Madonnina è sempre stato contrassegnato dall'eleganza e dalla sobrietà, ma anche da momenti pungenti e appuntiti: caratteristiche proprie anche di Ornella Vanoni, simbolo di una Milano ancorata al suo passato ma anche rivolta al futuro con ironia e umorismo. Per questa ragione oggi l'Inter, come si legge su Tuttosport, ha deciso di dedicare alla Vanoni un omaggio prima del calcio di inizio. La commemorazione, che coinvolgerà tutto lo stadio, avverrà tra il riscaldamenteo il fischio d'avvio di Sozza. Un giusto riconoscimento verso chi ha scritto pagina della storia culturale recente dell'Italia.