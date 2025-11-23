Ordine sul percorso del Milan: “Non pensavo facesse così in fretta. Molti giocatori sono maturati”

Questa mattina si è tenuta la consueta conferenza stampa pre-partita a Milanello da parte di Massimiliano Allegri. Il tecnico ha parlato del derby, match importantissimo e tesissimo che vedrà sfidarsi le due milanesi nello stadio che per la prima volta nella sua storia è di proprietà di entrambe le squadre. In commento alle sue parole è intervenuto Franco Ordine, giornalista de "Il Giornale" che ha commentato le parole del mister. Vediamo un estratto in cui parla del cammino dei rossoneri fino a qu:

Cosa ti ha sorpreso positivamente del cammino del Milan ? "Io non mi aspettavo che facesse così in fretta a mettere insieme alcune qualità, poi non è che ha la bacchetta magica e l'ha trasformata tutta, però alcune qualità che secondo me coincidono con l'arrivo di Modric e Rabiot, secondo me la maturazione di qualche giocatore (Gabbia) questa cosa ha accelerato nella prima parte. Poi io condivido molto quello che dice Allegri ossia che abbiamo i punti che meritiamo, perchè è vero che poteva vincere col Pisa e a Parma però poteva pure pareggiare con Roma e Napoli. Allora la consapevolezza di avere questo tipo di classifica e di forza secondo me è una virtù e non un difetto, come invece è stato per la Fiorentina quest'anno".