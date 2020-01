Ecco Matty Cash: il laterale che ha stregato Boban

L'esterno classe '97 del Nottingham Forest Matty Cash è una delle ultime indiscrezioni per il futuro della fascia sinistra del Milan. Il giovane inglese ha offerto ottime prestazioni in questo avvio di stagione ed è finito nel mirino di molti club inglesi e potrebbe rappresentare l'alternativa a Rodriguez per il Milan, con lo svizzero che dovrebbe essere in uscita tra Fenerbahce e PSV Eindhoven. Terzino eclettico, capace anche di giocare a centrocampo, si è distinto per la capacità di corsa e fornire assist alle punte nell'annata 19-20 e, particolare da non sottovalutare, il contratto in scadenza a giugno 2021 lo rende accessibile anche da un punto di vista economico.

Nome: Matty Cash

Data di nascita: 17 giugno 1997

Nazionalità: inglese

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Nottingham Forest

Assomiglia a: Ashley Cole