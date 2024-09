Ecco quanto costerebbe ristrutturare San Siro con WeBuild

Nelle prossime settimane sono attese novità sul fronte stadio. Sia il Milan che l'Inter hanno individuato delle soluzioni alternative dove poter costruire un nuovo impianto. In particolare i rossoneri sono ben avviati per quanto riguarda la zona di San Donato e più nello specifico l'ex area San Francesco su cui è partito l'accordo di programma. Intanto però la società rossonera si tiene aperte tutte le possibilità: tra queste anche quella di rimanere a San Siro, in compartecipazione con l'Inter in un impianto rinnovato da WeBuild.

Questo, come scrive Tuttosport questa mattina, avrebbe anche dei vantaggi economici non indifferenti. Chiaramente costruire lo stadio dal niente ha un costo stimato di circa un miliardo di euro. Ristrutturare San Siro e zone limitrofe e poi acquistarle o prenderle in concessione per 90 anni potrebbe avere un costo tra i 300 e i 400 milioni di euro, tra l'altro da spartire tra due società. Chiaramente se si riuscisse a mettere in piedi una proposta valida, sarebbe allettante. Tutto dovrà essere stabilito, secondo il sindaco Sala, dall'Agenzia delle Entrate.