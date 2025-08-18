Gozzini: "Leao cura molto il suo fisico anche attraverso un fisioterapista personale, non è uno che si arrende al primo dolorino"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sull'infortunio di Leao: "Rafa cura il fisico con particolare attenzione, anche attraverso il lavoro di un fisioterapista personale. Non ha certo muscoli fragili e neppure è tipo da arrendersi al primo dolorino. La giornata di oggi sarà importante per stabilire problema e templ di recupero. Anche se c'è ottimismo".