Gozzini: "Leao cura molto il suo fisico anche attraverso un fisioterapista personale, non è uno che si arrende al primo dolorino"
MilanNews.it
Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sull'infortunio di Leao: "Rafa cura il fisico con particolare attenzione, anche attraverso il lavoro di un fisioterapista personale. Non ha certo muscoli fragili e neppure è tipo da arrendersi al primo dolorino. La giornata di oggi sarà importante per stabilire problema e templ di recupero. Anche se c'è ottimismo".
