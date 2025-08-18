L'ex portiere Frey difende il collega Donnarumma dopo l'epurazione dal PSG

Sebastien Frey, ex portiere, sulle colonne de Il Messaggero ha parlato così del caso Gianluigi Donnarumma-PSG: "La squadra francese si è comportata senza rispetto, hanno dimostrato di avere poca classe. Tempismo assolutamente fuori luogo, davvero non c'è stato rispetto.

Anche le dichiarazioni di Luis Enrique sono state false, senza senso. Ormai il calcio è così, fino a quando fai comodo resti in un club ma poi vieni messo alla porta come se fossi ancora un giovane che deve debuttare. Ricordiamo che Gigio ha tanti meriti per la Champions vinta dai parigini".