Marino: "Mi piace il Milan di Allegri, può fare bene. Vedremo come si muoverà sul mercato"

L’ex allenatore dell’Udinese Pasquale Marino si è così espresso a TMW: “L’Udinese da tempo ci ha abituato a fare un certo tipo di mercato, perché magari i giocatori, quando fanno bene come ha fatto Lucca, hanno ambizione di giocare per squadre che puntano alle posizioni di vertice quindi è difficile trattenerli”.

Lucca è da Napoli?

“Capiterà che giocherà insieme a Lukaku, però magari spesso vedremo uno o l'altro dall'inizio. Lucca ha tanta personalità e l'ha dimostrata in diverse circostanze, ad esempio nell'episodio del rigore che magari è stato criticato, però ha fatto un gesto di grande personalità quella volta che ha tolto ha voluto tirare a tutti i costi mentre c’è gente che quando c’è da calciatore magari si nasconde”.

Che Serie A vede?

“Aspettiamo il mercato. Bisognerà capire come si muoveranno ancora Milan e Juventus. E l’Inter con la telenovela Lookman. Mi piace il Milan di Allegri, può fare bene”.

E la B?

“Il Palermo è attrezzato per un campionato di alto livello, vincente. Poi ci sono altre squadre altrettanto attrezzate. Senza dimenticare le possibili sorprese”.

Mister, a Salerno ha avuto una media punti importante. Quanto le fa male quel finale dovuto al caso Brescia?

“Tanto. Davvero. C’era entusiasmo. Un grande ambiente. Tutto per fare bene. Salerno è una piazza che merita la A”.