Ecuador: "Distorsione del ginocchio con lesione interna per Estupinan". Il CT: "Nulla di preoccupante"

Ecuador: "Distorsione del ginocchio con lesione interna per Estupinan". Il CT: "Nulla di preoccupante"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:11News
di Manuel Del Vecchio

La Federazione dell'Ecuador ha emesso un comunicato con gli aggiornamenti sulle condizioni di Pervis Estupinan, che ha saltato l'amichevole contro Panama per un infortunio rimediato contro il Giappone.

ESTUPINAN INFORTUNATO, IL COMUNICATO DELL'ECUADOR

"Pervis Estupinan ha rimediato un infortunio al ginocchio durante la partita contro il Giappone. Gli esami svolti hanno evidenzionato una distorsione del ginocchio con lesione interna. Le informazioni cliniche e i risultati degli esami sono già stati comunicati allo staff medico dell’AC Milan per garantire la continuità delle cure. Auguriamo a Pervis una pronta guarigione".

Il CT Gallardo ha detto in conferenza che l'infortunio è di lieve entità: "Si tratta di una leggera distorsione al ginocchio, non c'è nulla di cui preoccuparsi".