Emergenza Ischia, il Milan Club Pozzuoli sull’isola per portare beni di prima necessità

In seguito alla difficile situazione che sta vivendo Ischia, con l'isola campana colpita duramente dal maltempo al tal punto da far diramare lo stato d'emergenza dal Governo, con diverse vittime a causa di frane ed inondazioni, sono in molti che si sono messi in moto per aiutare le persone del posto. Tra i tanti benefattori ci sono anche i ragazzi e le ragazze del Milan Club Pozzuoli, che insieme alla Caritas Ischia si sono prodigati per raccogliere e donare beni di prima necessità.