Equilibrio in campo, ma gol e vittoria: queste le statistiche di Newcastle-Milan

Il Milan vince in Inghilterra 2-1 sul campo del Newcastle, sfatando così un tabù che durava da 20 anni. Al gol di Joelinton al 33', rispondono nella ripresa prima Pulisic e poi Chukwueze, che trova così il suo secondo gol in Champions in rossonero. Queste le statistiche della partita: 17 tiri per i padroni di casa, 8 nello specchio della porta contro i 12 del Milan ma solo 2 in porta. Nel possesso palla si registra una gestione da parte degli inglesi con il 58% contro il 42% .

Anche per quanto concerne la statistca nei passaggi, i bianconeri hanno la maggioranza con 459 effettuati contro i 336 del Milan. Vige equilibrio anche per i falli commessi: 17 falli del Newcastle contro i 14 del Milan, che sono in inferiorità anche per quanto riguarda i corner (5 a 3).