Stefano Eranio, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato del cambio di allenatore al Milan: "Da Giampaolo a Pioli? Cambio forzato, resta il dubbio perché la prima scelta era Spalletti. Stefano parte da un vantaggio, perché ha visto il Milan in azione e quindi avrà capito come non deve far giocare la squadra"