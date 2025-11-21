Eranio entusiasta di Modric: "Non me lo aspettavo così grande in tutto e che potesse incidere così tanto da subito"
In vista del derby di domenica tra Inter e Milan, così l'ex calciatore Stefano Eranio ha parlato ai taccuini di Tuttosport: "Come tutti i derby di Milano, non è semplice fare un pronostico. L’Inter rimane però da qualche anno la squadra da battere. Ha cambiato, poco anche in mezzo. I giocatori che sono arrivati hanno rinforzato una rosa già competitiva. Anche se la carta di identità è avanzata".
Su Rabiot
"Ha colmato una zona di campo che era troppo importante per mettere dentro centimetri, esperienza e qualche gol che non fa mai male".
E Modric?
"Non me l'aspettavo così grande in tutto e che potesse incidere così tanto da subito nella squadra di Allegri".
