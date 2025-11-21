Come finirà il derby di domenica? Federico Jaselli Meazza: "Penso a un 1-1"

Il nipote di Giuseppe Meazza, Federico Jaselli, è stato intervistato questa mattina dai taccuini di Tuttosport, con i quali ha non solo trattato l tema del derby, ma anche e soprattutto del futuro dello stadio che tutti questi anni è stato intitolato a suo nonno, leggenda dell'Inter che in carriera ha vestito anche la maglia del Milan.



Il paradosso è che a San Siro la partita si vive e vede bene, meglio che altrove.

"Beh, lo stadio è fantastico. Credo sia il più bello del mondo. Il problema è che effettivamente va rimodernato: evidentemente, Inter e Milan hanno fatto i conti e hanno capito che costruirne uno nuovo possa essere più conveniente. Ma lo stadio Meazza è stupendo, un gioiello".

"Un derby sarebbe l’ideale. Sarebbe molto romantico, penso sia fattibile. Ovviamente spererei nella vittoria dell’Inter".

Due squadre, uno stadio: è una particolarità che resterà. A Madrid cosa ne dicono?

"Vado controcorrente: mi è sempre piaciuta. Ho nostalgia dei derby in cui lo stadio si divideva a metà, o quasi. Anche qui a Madrid viene vista come una curiosità italiana, dato che è lo stesso anche a Roma, Genova e fino a un po’ di anni fa a Torino. In Spagna non è pensabile, io credo che dimostri la relazione forte tra due squadre della stessa città. Sono cugine, come si dice".



Il derby di domenica come finirà?

"Difficile. È la prima volta che non riesco a fare un pronostico, sono due squadre che stanno facendo bene. Penso a un 1-1. Anche se spero di no".