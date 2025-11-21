Si attende l'ufficialità, ma la semifinale tra Italia e Irlanda del Nord dovrebbe giocarsi a Bergamo

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei play off per il Mondiale 2026. Lo ha stabilito il sorteggio Fifa a Zurigo. La partita si giochera' il 26 marzo, in casa degli azzurri, a Bergamo. Per la finale, la vincente di Italia-Irlanda del Nord affronterà il 31 marzo la vincente di Galles-Bosnia. (ANSA).