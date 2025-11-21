Si attende l'ufficialità, ma la semifinale tra Italia e Irlanda del Nord dovrebbe giocarsi a Bergamo
(ANSA) - ROMA, 20 NOV - L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei play off per il Mondiale 2026. Lo ha stabilito il sorteggio Fifa a Zurigo. La partita si giochera' il 26 marzo, in casa degli azzurri, a Bergamo. Per la finale, la vincente di Italia-Irlanda del Nord affronterà il 31 marzo la vincente di Galles-Bosnia. (ANSA).
Pubblicità
News
Royal torna sull'esperienza milanista: "Si parlava di me più di quanto si parlasse di Cristiano Ronaldo"
Vietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...di Luca Serafini
Le più lette
2 PROBABILE FORMAZIONE - Inter-Milan, le scelte di Allegri per il Derby. Torna Rabiot, c'è un ballottaggio
3 Emerson Royal: "Milanisti, avete esagerato! Al Milan sentivo la fiducia di tutti, il problema era altro..."
4 Vietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...
Primo Piano
Franco OrdineIl peso trascurato di Rabiot e Pulisic. Derby: le agenzie schierate contro Max. Serve un difensore, non un attaccante
Carlo PellegattiPer cancellare un incubo. Allegri “qual piuma al vento”. Maignan dieci punti. Mateta oggi, Caprile domani. Del Milan nessuno!
Antonio VitielloDerby cruciale: troppo importante Rabiot. Il Milan prenderà una punta: Tare già al lavoro
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com