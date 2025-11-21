Royal torna sull'esperienza milanista: "Si parlava di me più di quanto si parlasse di Cristiano Ronaldo"

Tornato in Brasile al Flamengo dopo la deludente esperienza al Milan, durata solamente una stagione, il terzino Emerson Royal ha parlato del suo complicato anno in rossonero ai microfoni de La Gazzetta dello Sport che lo ha intervistato in esclusiva, mandando anche un messaggio critico nei confronti dei suoi ex tifosi. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Nell’estate del 2024 arriva la chiamata del Milan.

"Sì, il Milan ha parlato prima con il mio agente, poi mi hanno chiamato personalmente i dirigenti e infine Zlatan. Mi hanno spiegato il progetto e mi era piaciuto, così ho accettato".

Quando arriva a Milano, si sente accolto dai tifosi?

"Io sono arrivato in Italia con una sensazione un po’ strana da subito. Dall’inizio, ogni volta che dicevo o facevo qualcosa si parlava di me più di quanto si parlasse di Cristiano Ronaldo… ma in modo negativo. Mi sentivo di dover fare sempre il doppio per essere accettato, e poi non essere accettato comunque".