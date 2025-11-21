Verso Inter-Milan, sarà Chivu contro Allegri: statistiche e numeri a confronto
Domenica sera al Meazza va in scena il primo atto stagionale del derby della Madonnina. Un successo permetterebbe all'Inter di spedire il Milan di Allegri a meno cinque, al contrario un successo rossonero vorrebbe dire sorpasso in classifica a spese dei nerazzurri.
Le statistiche pre partita: è Chivu contro Allegri
Da un lato la forza d'urto dell'Inter, dall'altro la solidità del Milan, che ha incassato 9 reti contro le 12 degli uomini di Chivu. Vie diverse per arrivare all'obiettivo, come diverso è stato il rendimento con le big; meglio è andato il Milan, che contro Juventus, Napoli e Roma ha conquistato 7 punti su 9 disponibili. I nerazzurri, invece, hanno steccato gli esami contro Juve e Napoli mentre rispetto al Milan sono andati decisamente meglio con le "medio-piccole".
Non può che essere (anche) il derby di Chivu e Allegri. Il tecnico livornese torna a respirare l'aria della stracittadina sulla panchina rossonera: ha vinto le prime tre contro l'Inter, per poi collezionare un pareggio e quattro sconfitte. Un trend da invertire, forte della sua esperienza, contro il giovane ma ambizioso Chivu, che con la sua Inter ha vinto sette delle otto partite ufficiali giocate in casa quest'anno.
DOVE VEDERE INTER-MILAN
Data: domenica 23 novembre 2025
Ore: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Sozza
Assistenti: Peretti-Colarossi
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: Aureliano
AVAR: Di Paolo
