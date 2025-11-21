Verso Inter-Milan, sarà Chivu contro Allegri: statistiche e numeri a confronto

Domenica sera al Meazza va in scena il primo atto stagionale del derby della Madonnina. Un successo permetterebbe all'Inter di spedire il Milan di Allegri a meno cinque, al contrario un successo rossonero vorrebbe dire sorpasso in classifica a spese dei nerazzurri.

Le statistiche pre partita: è Chivu contro Allegri

Da un lato la forza d'urto dell'Inter, dall'altro la solidità del Milan, che ha incassato 9 reti contro le 12 degli uomini di Chivu. Vie diverse per arrivare all'obiettivo, come diverso è stato il rendimento con le big; meglio è andato il Milan, che contro Juventus, Napoli e Roma ha conquistato 7 punti su 9 disponibili. I nerazzurri, invece, hanno steccato gli esami contro Juve e Napoli mentre rispetto al Milan sono andati decisamente meglio con le "medio-piccole".

Non può che essere (anche) il derby di Chivu e Allegri. Il tecnico livornese torna a respirare l'aria della stracittadina sulla panchina rossonera: ha vinto le prime tre contro l'Inter, per poi collezionare un pareggio e quattro sconfitte. Un trend da invertire, forte della sua esperienza, contro il giovane ma ambizioso Chivu, che con la sua Inter ha vinto sette delle otto partite ufficiali giocate in casa quest'anno.

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Data: domenica 23 novembre 2025

Ore: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sozza

Assistenti: Peretti-Colarossi

IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Aureliano

AVAR: Di Paolo