Matteoli: "Fofana giocatore con grande generosità, ma mi sembra sbagli un po' troppo"

Intervistato questa mattina dai taccuini di Tuttosport, Gianfranco Matteoli, ex Inter, ha presentato il derby di domenica a San Siro dicendo che "Sarà una bella lotta in mezzo al campo, la partita si deciderà lì", indicando il centrocampo come punto di forza di entrambe le squadre.

Il cuore del centrocampo dell'Inter è Calhanoglu, quello del Milan Modric.

"Sono due grandi giocatori, ma attenzione, hanno bisogno degli altri centrocampisti e di tutta la squadra per rendere al meglio. Il regista diventa importante quando tutti gli altri sono coordinati e ti danno la possibilità di dare la palla in una certa maniera".

Un altro duello sarà quello tra Rabiot e Barella.

"Sono due grandi giocatori, con caratteristiche diverse, molto importanti per le due squadre. Si è sentita l’assenza di Rabiot al Milan, quella con Barella sarà un'altra bella sfida nella sfida".



Nella mediana del Milan anche Fofana.

"Un giocatore con grande generosità, ma mi sembra sbagli un po’ troppo. A certi livelli chi sbaglia meno, alla fine vince".