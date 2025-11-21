Eranio: "Oggi il centrocampo del Milan è secondo solo a quello dell'Inter"

In vista del derby di domenica tra Inter e Milan, così l'ex calciatore Stefano Eranio ha parlato ai taccuini di Tuttosport: "Come tutti i derby di Milano, non è semplice fare un pronostico. L’Inter rimane però da qualche anno la squadra da battere. Ha cambiato, poco anche in mezzo. I giocatori che sono arrivati hanno rinforzato una rosa già competitiva. Anche se la carta di identità è avanzata".

Da una parte Rabiot, Modric e Fofana, dall’altra Barella, Calhanoglu e probabilmente Sucic. Chi ha maggior qualità, più forza in mezzo al campo?

"Il centrocampo è quello che ti dà equilibrio, geometria, qualità. Oggi il centrocampo del Milan è secondo solo a quello dell’Inter".



Avanti quindi l’Inter?

"L’Inter è forte come pensiero di calcio perché ormai ha un gioco consolidato. E' un gioco che fa da anni ed è il prodotto di giocatori che hanno alzato, stagione dopo stagione, l’asticella. Il Milan ci sta arrivando".

