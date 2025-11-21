Positivo l'incontro tra il Comune di Firenze e la Uefa per il nuovo stadio
(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - L'incontro con la Uefa che si è tenuto a Nyon tra la sindaca di Firenze Sara Funaro, i rappresentanti della Fiorentina e i progettisti di Arup sullo stadio Franchi è stato "positivo". Così una nota di Palazzo Vecchio: nel primo appuntamento - "ne seguiranno altri", si spiega dal Comune - è stato presentato il progetto relativo alla ristrutturazione dell'impianto sportivo, che si candida a ospitare gli Europei di calcio 2032. Il dialogo, viene precisato da Palazzo Vecchio, si è "soffermato anche sui requisiti Economic value added, sul tema della mobilità pubblica attraverso le tramvie e il trasporto locale, sulla ricettività della città ad ospitare eventi di grande portata e sull'assetto delle aree urbane attorno allo stadio".
Seguiranno "altre interlocuzioni, fino ad arrivare al momento della presentazione della candidatura di Firenze che sarà con scadenza luglio 2026". (ANSA).
