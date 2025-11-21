Leao elogia la dirigenza: "Hanno portato un grande direttore, hanno tenuto Ibra, hanno portato Allegri, hanno portato Modric: tutti tasselli importanti per noi"

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Tutti i calciatori sono pronti per la partita. Vogliamo preparare questa gara bene, si tratta del derby e l'Inter è un bel gruppo, ha creato una buona squadra. Per noi è un'opportunità per raggiungere la testa della classifica e si sente già il clima di questo week end": sono le sensazioni di Rafael Leao raccontate durante la trasmissione Morning Footy di CBS.

Una lunga intervista, quella del portoghese, in cui ripercorre gli errori della passata stagione ma in cui assicura che il nuovo ciclo ha cambiato tutto: "L'anno scorso è stato difficile, quest'anno sono arrivati tanti calciatori nuovi, ma il club, la struttura, tutti hanno fatto un grande lavoro: hanno portato un grande direttore che lavora molto bene, hanno tenuto Ibra, hanno portato Allegri che ha molta esperienza, hanno portato Luka Modric e penso che questi tasselli siano importanti per noi, per i calciatori più giovani. Anche se non siamo ancora a metà stagione vogliamo raggiungere buoni risultati, ma ovviamente passo dopo passo e domenica è un'occasione per mostrare quello che possiamo fare". (ANSA).