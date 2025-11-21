MN - Gimenez continua il lavoro personalizzato: il derby sempre più in bilico
Sembra non ci sia nulla da fare per Santiago Gimenez: l'attaccante messicano, uscito per infortunio nel secondo tempo della gara contro l'Atalanta, non ha poi giocato nè contro Roma, nè contro Parma, rimanendo a Milanello a lavorare per cercare di recuperare durante la sosta in vista del derby contro l'Inter.
Le notizie che arrivano dal campo di allenamento del Diavolo, però, non sono confortanti: secondo quanto appreso da MilanNews.it, anche oggi Gimenez ha svolto lavoro personalizzato. Con il solo allenamento delle rifinitura di domani a disposizione, la presenza dell'ex Feyenoord appare sempre più a rischio. Presenti tutti gli altri giocatori della rosa, che sarà quindi quasi tutta al completo per Massimiliano Allegri.
Domattina è previsto un allenamento di rifinitura al mattino che sarà seguito, alle ore 12, dalla conferenza stampa di mister Allegri, disponibile in diretta su Milan Tv, app ufficiale e in live testuale su MilanNews.it.
di Antonio Vitiello
