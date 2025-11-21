Suso esalta Allegri: "È un allenatore fantastico, che si giochi bene o male"

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Jesus Fernandez Saez, più comunemente noto come Suso, il giocatore spagnolo con più presenze e gol nella storia del Milan, ha presentato il derby di domenica tra la sua ex squadra e l'Inter.

E il Milan di oggi?

"Mi piace. Quando guardo una partita di A, guardo il Milan. Lotterà per lo scudetto, come l’Inter. Allegri, che si giochi bene o male, è un allenatore fantastico".

E questo derby?

"Impossibile fare ragionamenti. Un derby è diverso da tutto, se anche fosse prima contro ultima sarebbe impossibile sapere come andrà. Comanda l’adrenalina".

C’è qualcuno che si fa ancora sentire?

"Leao mi ha appena mandato un messaggio. Ai tempi era molto giovane, timido, un ragazzo molto buono. Con quelle gambe lunghe, in allenamento, non lo prendeva nessuno. Ora può fare quello che vuole, ha tutto per essere uno dei migliori. Il problema è che nel calcio oggi ci sono giocatori molto più fisici, di corsa. Lui ha il fisico ma la gente si aspetta tanto".