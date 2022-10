Eranio: "Il Milan contro la Dinamo Zagabria è stato bravo a crederci"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, è intervenuto a Milan TV soffermandosi sulla vittoria dei rossoneri contro la Dinamo Zagabria: “Il Milan è stato bravo a crederci contro la Dinamo Zagabria. Nel primo tempo ha avuto le proprie occasioni e poteva già andare in vantaggio con Giroud. Con il gol si è sbloccata la partita, la linea difensiva ha fatto bene ma soprattutto i nostri centrocampisti sono stati superiori. Peccato per De Ketelaere, pensavo che potesse essere la sua partita. Speriamo che prima o poi ci faccia davvero vedere il suo valore”.