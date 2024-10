Esordio azzurro rimandato per Matteo Gabbia: altri 90' in panchina

Esordio da rimandare per Matteo Gabbia con la maglia della Nazionale maggiore. Il centrale rossonero è rimasto seduto per 90 minuti in panchina nella vittoria degli Azzurri per 4-1 su Israele a Udine nella quarta giornata di Nations League. Uno sprone e una motivazione aggiuntiva per continuare sulla strada intrapresa da gennaio 2024 ed entrare con continuità nelle convocazioni di mister Spalletti.

LA CRONACA

Altra grande prestazione dell'Italia del CT Luciano Spalletti che, nella quarta giornata del girone A di Nations League, ha dominato senza problemi Israele vincendo a Udine, nella cornice del Bluenergy Stradium, con il risultato di 4-1. Alla fine di un primo tempo con tante occasioni sprecate è arrivato il vantaggio firmato Retegui dal dischetto. A inizio ripresa il primo gol di Di Lorenzo. Poi l'unico passaggio a vuoto degli Azzurri che si distraggono e subiscono la rete direttamente da calcio d'angolo da parte degli ospiti. Passa poco tempo e ci pensa Frattesi a ristabilire le distanze. In chiusura arriva anche il poker, firmato ancora da Giovanni Di Lorenzo.