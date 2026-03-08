Estupinan a Sky: "Un sogno diventato realtà. Derby partita in cui c'è solo un risultato"
Pervis Estupinan, match-winner del Derby di Milano con la prima rete in rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dopo la vittoria del Diavolo. Le sue dichiarazioni.
Gol più importante della stagione del Milan?
"Senza dubbio per me è il gol più importante della carriera: un sogno diventato realtà, vincere un Derby in questa maniera..."
Qual è il tuo rapporto con Allegri dopo mesi non facile?
"Credo che non è stato facile l'adattamento. Sono in una squadra come il Milan e credo di dover lavorare duramente per meritarmi la fiducia del mister e dei miei compagni"
Che clima c'era nello spogliatoio a fine partita?
"Felicità per aver vinto il Derby. Sono partite molto importanti, diverse, in cui c'è solo un risultato: allegria per tutto il lavoro della settimana. Cotinueremo a lavorare passo dopo passo e alla fine vediamo dove arriveremo"
