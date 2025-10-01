Estupinan salta la Juventus, Tuttosport: "C'è Bartesaghi"

Il gesto istintivo di Pervis Estupinan di buttare giù in area Giovanni Di Lorenzo a pochi passi dalla porta per rimediare a una lettura difensiva poco attenta, non solo ha costretto il Milan a doversi difendere in 10 contro 11 per oltre mezz'ora nel secondo tempo contro il Napoli Campione di Italia ma obbigherà Massimiliano Allegri a presentarsi all'Allianz Stadium domenica prossima contro la Juventus senza il suo laterale di sinistra titolare, il calciatore ecuadoregno appunto.

Ieri il Giudice Sportivo ha ufficializzato ciò che era scontato: una giornata di squalifica per Estupinan che, dunque, lo rivedremo in rossonero solamente dopo la sosta. Altrettanto scontata sembra la scelta del tecnico milanista per sopperire a questa assenza, riportata da Tuttosport questa mattina: "C'è Bartesaghi per Estupinan". Il giovane Davide Bartesaghi, dopo un ingresso solido e attento contro il Napoli e la titolarità con tanto di assist in Coppa contro il Lecce, sarà chiamato a un compito non banale come quello di giocare dall'inizio a Torino contro la Juventus. Un esame importante.