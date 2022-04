Euro 2024, non ci saranno le figurine Panini: l'azienda italiana verrà sostituita da Topps

Fonte: tuttomercatoweb.com

Per la prima volta da cinquant'anni a questa parte, la Panini non produrrà le figurine di un grande evento calcistico. L'azienda italiana non ha infatti trovato l'accordo con la UEFA per gli Europei del 2024 e del 2028, nonché tutte le competizioni UEFA per le squadre nazionali.

Arriva la Topps. A prendere il posto di Panini sarà la statunitense Topp come partner esclusivo della UEFA. Ad annunciare la novità, con José Mourinho come testimonial, è proprio il gruppo USA tramite un comunicato: "Siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership con la UEFA come partner ufficiale con licenza di UEFA EURO 2024 Con l'aiuto dello Special One in qualità di gestore delle figurine che selezionerà i giocatori che saranno inclusi nell'album delle figurine e nelle collezioni Topps".