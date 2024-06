Euro 2024, Schweinsteiger crede in... Rafael Leao. Il tweet

Nella serata di ieri sono finalmente iniziati i Campionati Europei 2024 in Germania. A Monaco la Germania ha spazzato via la Scozia con il risultato di 5-1 e candidandosi ad assoluta protagonista nel torneo di casa. Oggi ci sarà il primo giorno completo di gare con il primo rossonero in campo (Noah Okafor con la sua Svizzera contro l'Ungheria, alle ore 15) ma anche con l'esordio dell'Italia di Spalletti (alle ore 21 contro l'Albania). Via via, nei prossimi giorni, si renderanno protagonisti tutti gli altri milanisti tra cui, ovviamente, Rafael Leao con il Portogallo.

E proprio Rafael Leao, nella giornata di ieri, ha ricevuto un'investitura molto importante da un ex grande centrocampista come Bastian Scwheinsteiger, leggenda della Germania e del Bayern Monaco. Sul proprio profilo X, l'ex calciatore, ieri ha risposto a una domanda di un utente che chiedeva: "Qual è il giocatore che siete più eccitati di vedere all'opera durante gli Europei?". Schweinsteiger ha fatto tre nomi, in quest'ordine: Florian Wirtz (già andato a segno ieri sera con il primo gol della competizione), Cole Palmer e Rafael Leao.