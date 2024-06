Euro 2024, sei rossoneri su otto già qualificati agli ottavi

Tra domenica e ieri si sono conclusi i due primi gironi degli Europei in Germania e sono fioccati i primi verdetti. In particolare con il pareggio tra Italia e Croazia e la vittoria della Spagna sull'Albania, tre nazionali hanno festeggiato la qualificazione agli ottavi di finale prima di scendere in campo. Si tratta dell'Inghilterra ma anche della Francia di Maignan, Theo e Giroud e dell'Olanda di Reijnders. Tutte e tre queste squadre saranno in campo oggi per l'ultima partita del girone e per determinare le posizioni conclusive del gruppo.

Così ieri altri quattro rossoneri hanno staccato il pass per la prossima fase di Euro 2024: i tre francesi e l'olandese hanno raggiunto Rafael Leao e Noah Okafor che nei giorni scorsi, rispettivamente con Portogallo e Svizzera avevano centrato la qualificazione al turno successivo. Gli elvetici hanno già concluso le fatiche del girone mentre al Portogallo manca ancora l'ultima gara, domani contro la Georgia. All'appello mancano su rossoneri: Simon Kjaer e Luka Jovic. Giocheranno contro oggi: uno dei due potrebbe eliminare l'altro, sicuramente non passeranno entrambi alla fase successiva.