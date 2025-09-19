Euro 2032, c'è anche l'Italia? Nasce l'ipotesi due stadi a Roma
ROMA, 18 SET - Roma potrebbe avere (come Istanbul peraltro) due stadi per gli Europei di calcio del 2032 che saranno ospitati in tandem da Italia e Turchia. E' una delle ipotesi - apprende l'ANSA - emerse in un incontro svoltosi oggi nella Capitale tra il sindaco Gualtieri, l'Uefa, la Federcalcio e il club giallorosso. La riunione - riferiscono fonti informate e concordanti all'ANSA - "ha avuto esiti positivi, e gli impianti in questione sarebbero l'Olimpico e lo stadio per il quale la Roma ha attivato la procedura di costruzione". (ANSA).
