Euro 2032, Gravina: "Grazie ad Abodi per aver nominato Sessa, persona di alto profilo"
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 26 SET - "È una notizia molto positiva per il calcio italiano e per l'intero Paese": così, all'ANSA, il presidente della Figc Gabriele Gravina, commenta l'indicazione dell'ing. Sessa a Commissario Straordinario per gli stadi. "Sono convinto che questa nomina possa accelerare tutti i processi risolutivi per ammodernare le infrastrutture sportive di alto livello - ha aggiunto il n.1 della Figc - Ringraziamo il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per aver individuato una personalità di così alto profilo". (ANSA).
