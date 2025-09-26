Tifoso critica Lautaro, Chivu lo difende: "Rispettate chi lavora, altrimenti andate a Milanello. Qui si sbaglia per migliorare, porca troia!"

Il tecnico dell'Inter Christian Chivu, durante un allenamento ad Appiano Gentile aperto ad alcuni invitati del Club lato sponsor, ha difeso i suoi giocatori da qualche commento poco piacevole proveniente dal pubblico ristretto che assisteva dalla tribuna. Il commento che ha fatto scattare il mister nerazzurro è stato un "Adesso fallo anche domenica" rivolto a Lautaro Martinez dopo un gol segnato dall'argentino.

Chivu non ha avuto peli sulla lingua e ha risposto a gran voce: "Per favore, rispettate chi lavora. Non voglio sentire parlare della domenica o di altre cose. Altrimenti andate a Milanello, qui si lavora e si sbaglia per migliorare. Porca troia".

