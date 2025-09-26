Poggi estasiato da Milan e Napoli: le sue parole a due giorni dal big match
MilanNews.it
Paolo Poggi, ex calciatore, è intervenuto su TMW Radio durante Maracanà, parlando del gioco di Napoli e Milan: "Uno è più completo e l'altro più entusiasmante.
Il gioco del Milan è totalmente nuovo, mentre nel Napoli quasi tutti hanno già lavorato con Conte. Al momento sono entrambe squadre spettacolari e stanno alzando il livello del nostro campionato".
Pubblicità
News
Serafini su Leao: "Sarà Allegri a decidere chi e come sarà protagonista, quel che è certo è che Leao cambia in meglio"
Le più lette
Primo Piano
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano
Carlo PellegattiIl Milan della personalità, del divertimento, dello spettacolo! Le grandi intuizioni del mercato. Dopo il closing... sapremo!
Antonio VitielloIl verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Max
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com