Poggi estasiato da Milan e Napoli: le sue parole a due giorni dal big match

Paolo Poggi, ex calciatore, è intervenuto su TMW Radio durante Maracanà, parlando del gioco di Napoli e Milan: "Uno è più completo e l'altro più entusiasmante.

Il gioco del Milan è totalmente nuovo, mentre nel Napoli quasi tutti hanno già lavorato con Conte. Al momento sono entrambe squadre spettacolari e stanno alzando il livello del nostro campionato".